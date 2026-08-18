Gelb-Rot-Fußball-Talk

Stöger packt aus! So läuft’s wirklich bei Rapid

Gelb-Rot – Der Fußball-Talk
18.08.2026 10:17
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In Folge 71 wird’s persönlich: Zu Gast ist Peter Stöger. Der ehemalige Austria- und Rapid-Trainer spricht offen über seine neue Rolle als TV-Experte, seine Zeit bei der Weltmeisterschaft und vor allem über die Hintergründe seiner Trennung von Rapid. 

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