Philipp zurück: Nach 6 Wochen wieder auf der Matte

Nach sechs Wochen Zwangspause ist Philipp endlich zurück auf der Matte. Zum Wochenstart meldet er sich fit und voller Energie zurück, bedankt sich für die vielen Genesungswünsche. Jetzt heißt es: Schluss mit Pause, rein in die Bewegung und gemeinsam mit Philipp aktiv in die neue Woche starten!