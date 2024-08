Wohnung am Italo-Strand: Hier lohnt sich der Kauf

Mit 7456 Kilometern Küstenlinie und 385 mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Stränden liegt Italien neben Kroatien und Spanien bei den Wohnungskäufen ganz vorne dabei. Die Immobilienkrise wurde in Italien zwar nie richtig überwunden, doch der Kauf einer Immobilie am Strand oder in Strandnähe zahlt sich immer noch aus. Sei es für eine Weitervermietung oder für den Eigengebrauch. Krone+ listet hier die Preise in allen Regionen auf.