„Diese Woche zeigt, wer es wirklich ernst meint!“

Gefühle, Zweifel und Beziehungen stehen diese Woche besonders im Fokus. Doch nicht jedes ungute Gefühl ist eine Vorahnung – und nicht jede Angst entspricht der Realität. Wie wir zwischen Intuition und Kopfkino unterscheiden und warum jetzt die Zeit für ehrliche Gespräche gekommen ist, erklärt Astrologin Astrid Hogl-Kräuter im krone.tv-Talk.