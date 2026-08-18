Antibabypille: Noch immer Frauen- und Kostenthema

Klein, rund und vollgepackt mit Hormonen: die Antibabypille hat sich seit ihrer Einführung in Österreich vor 64 Jahren kaum verändert. Damals als Symbol der sexuellen Befreiung gefeiert, wirkt die Antibabypille heutzutage auf viele Frauen abschreckend. Grund dafür sind die zahlreichen Nebenwirkungen: Erhöhtes Risiko für Depressionen und Thrombosen, Gewichtszunahme und Übelkeit sind nur ein paar der möglichen unerwünschten Begleiterscheinungen.