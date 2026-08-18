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Antibabypille: Noch immer Frauen- und Kostenthema

Kärnten
18.08.2026 05:00
Seit nunmehr 64 Jahren ist die Antibabypille für viele in Sachen Familienplanung nicht mehr ...
Seit nunmehr 64 Jahren ist die Antibabypille für viele in Sachen Familienplanung nicht mehr wegzudenken.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Nina Loibnegger
Von Nina Loibnegger

Die Antibabypille ist das beliebteste Verhütungsmittel in Österreich. Ein bundesweiter Verhütungsbericht zeigt jedoch einen Trend zu hormonfreien Alternativen und verdeutlicht: Verhütung ist immer noch ein Frauen- und Kostenthema.

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Klein, rund und vollgepackt mit Hormonen: die Antibabypille hat sich seit ihrer Einführung in Österreich vor 64 Jahren kaum verändert. Damals als Symbol der sexuellen Befreiung gefeiert, wirkt die Antibabypille heutzutage auf viele Frauen abschreckend. Grund dafür sind die zahlreichen Nebenwirkungen: Erhöhtes Risiko für Depressionen und Thrombosen, Gewichtszunahme und Übelkeit sind nur ein paar der möglichen unerwünschten Begleiterscheinungen.

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