Dodge Charger: Muscle Car auf dem Weg nach Europa?

Der V8 bleibt nicht nur ein Traum

Doch tatsächlich gibt es neben der ursprünglich eingeführten Elektroversion seit Kurzem auch einen in zwei Leistungsstufen angebotenen Reihensechszylinder-Biturbo-Motor. In absehbarer Zeit dürfte auch wieder ein Hemi-V8 angeboten werden. Die Nachfrage nach den Verbrenner-Varianten ist in den USA enorm, während sich die Elektrovariante nur mit fünfstelligen Rabatten an den Kunden bringen lässt.