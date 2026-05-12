Vorarlberger wollte Affären-Ende nicht akzeptieren

Er wollte ein „letztes Treffen“ erzwingen

Die Staatsanwältin schildert, wie der 28-Jährige danach immer wieder Nachrichten an das Opfer schickte, worauf die Frau ihn am Handy blockierte. Also suchte der Beratungsresistente neue Wege, um Druck auszuüben. Er kontaktierte ihre Schwester, der er massiv drohte, die Affäre öffentlich zu machen. „Ihre Familie und ganz Vorarlberg wird davon erfahren“, soll er angekündigt haben. Sein erklärtes Ziel: Die Frau sollte sich noch einmal mit ihm treffen – und erneut mit ihm schlafen. Auch die Verteidigung räumte ein, dass der Angeklagte „ein letztes Treffen erzwingen“ wollte, damit die Frau sich „für ihn entscheidet“.