Auslieferung aus NÖ nach Russland abgeschmettert

„Kein Vertrauen in Russland“

Der zuständige Richter führte sinngemäß auch aus, dass nach dem völkerrechtswidrigen Überfall auf die Ukraine den Moskauer Behörden in Menschenrechtsfragen kein Vertrauen mehr entgegengebracht werden könne. Ganz ist für das „Justizopfer“ der Fall aber noch nicht ausgestanden, da noch ein Einspruch im Raum steht.