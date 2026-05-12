Auslieferung aus NÖ nach Russland abgeschmettert

Das dubiose Ansinnen russischer Strafverfolgungsbehörden gegen einen Familienvater, der in Niederösterreich lebt, ist vorerst gescheitert. „Das Damoklesschwert der Auslieferung schwebt vorläufig nicht mehr über meinem Mandanten. Wir haben den Prozess gewonnen“, lässt der St. Pöltner Anwalt Michael Hofbauer die „Krone“ wissen.
Der von ihm vertretene vierfache Familienvater lebt – wie berichtet – seit Jahren unauffällig in Wien und Niederösterreich, besitzt seit 2014 einen Aufenthaltstitel und seine Kinder gehen hier in die Schule.
Unbescholten, aber „gesucht“
Strafrechtlich ist der Unternehmer laut Akten völlig unbescholten. Dennoch ließ ihn Interpol Moskau international ausschreiben. Russland warf ihm unter anderem völlig undurchsichtig Geldwäsche vor. Verschärft wurde der Fall durch einen beängstigenden Drohanruf der russischen Mafia: Dem Unternehmer wurde dringend angeraten, sein Vermögen herauszugeben – andernfalls drohten Konsequenzen. Kurz danach trudelte das Auslieferungsersuchen ein.
Für Kopfschütteln sorgte zuletzt auch die Reaktion der russischen Behörden, den Beschuldigten im Moskauer Gefängnis „eh nicht zu foltern“. Eine Aussage, die im heimischen Gerichtssaal für Irritation sorgte. Wohl auch deshalb wurde die Auslieferung zurückgewiesen.
„Kein Vertrauen in Russland“
Der zuständige Richter führte sinngemäß auch aus, dass nach dem völkerrechtswidrigen Überfall auf die Ukraine den Moskauer Behörden in Menschenrechtsfragen kein Vertrauen mehr entgegengebracht werden könne. Ganz ist für das „Justizopfer“ der Fall aber noch nicht ausgestanden, da noch ein Einspruch im Raum steht.
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