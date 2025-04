Ford Mustang: Ehrlicher Streitaxt-Cruiser mit V8

Neuzeitlicher Innenraum

So anachronistisch der Mustang an sich daherkommt, so auf der Höhe der Zeit ist das große verbundene Display (12,4 Zoll Tacho plus 13,3 Zoll Touch) im Cockpit, wobei der Innenraum an sich wiederum eher grob wirkt. Vor allem das Gummipad, auf dem das Handy drahtlos geladen wird, würde auch gut in einen alten Land Rover Defender hineinpassen. Aber es ist praktisch, das Handy wird definitiv nicht die Fliege machen, egal wie man das Auto hernimmt (okay, abgesehen von einem Überschlag).