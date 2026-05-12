Nach Freispruch ist jetzt Staatsanwältin am Zug

Im Detail wurde die Frage nach dem Mord einstimmig verneint – acht Stimmen zu null. Vier zu vier ging die Frage nach einer absichtlich schweren Körperverletzung mit Todesfolge aus – bei Gleichstand wird immer zugunsten des Angeklagten gewertet. Angenommen wurde letztlich eine Körperverletzung mit tödlichen Folgen. Die Zusatzfrage nach einer Notwehr bejahten alle acht Laienrichter. Durch die Annahme der Notwehr war die Körperverletzung rechtlich gerechtfertigt – deshalb gab es auch keine Strafe.