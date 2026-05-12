Bürgermeister-Hearing: Wer hat den Job verdient?

Schulsprecher Christoph Schwaighofer sieht es ganz pragmatisch: „Aus dem Unterricht wissen wir: Nur weil eine Formel auf der Tafel funktioniert, heißt das noch längst nicht, dass sie in der Praxis taugt.“ Unter dieser Prämisse wurden am Dienstag die Spitzenkandidaten der Grazer Gemeinderatswahl samt ihren politischen Ansagen einem Praxistest unterzogen. Im Bürgermeister-Hearing vor etwa 2000 Schülern (live und via Stream) wurde ausgelotet, welche Ansätze im Alltag der Jugendlichen standhalten.