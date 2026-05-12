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Vor 2000 Schülern

Bürgermeister-Hearing: Wer hat den Job verdient?

Steiermark
12.05.2026 17:00
Schulsprecher Christoph Schwaighofer (ganz links) moderierte das Bürgermeister-Hearing an der ...
Schulsprecher Christoph Schwaighofer (ganz links) moderierte das Bürgermeister-Hearing an der HTL Bulme in Graz-Gösting.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Das wohl wichtigste Amt der steirischen Landeshauptstadt ist neu zu besetzen: Graz wählt am 28. Juni 2026 einen neuen Bürgermeister. Um herauszufinden, wer am besten für den Job geeignet ist, wurde in der Aula der HTL Bulme am Dienstag ein Bewerbungsverfahren abgehalten. Rund 2000 Schüler konnten sich eine Meinung bilden.

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Schulsprecher Christoph Schwaighofer sieht es ganz pragmatisch: „Aus dem Unterricht wissen wir: Nur weil eine Formel auf der Tafel funktioniert, heißt das noch längst nicht, dass sie in der Praxis taugt.“ Unter dieser Prämisse wurden am Dienstag die Spitzenkandidaten der Grazer Gemeinderatswahl samt ihren politischen Ansagen einem Praxistest unterzogen. Im Bürgermeister-Hearing vor etwa 2000 Schülern (live und via Stream) wurde ausgelotet, welche Ansätze im Alltag der Jugendlichen standhalten.

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