Bürgermeister-Hearing: Wer hat den Job verdient?

Das wohl wichtigste Amt der steirischen Landeshauptstadt ist neu zu besetzen: Graz wählt am 28. Juni 2026 einen neuen Bürgermeister. Um herauszufinden, wer am besten für den Job geeignet ist, wurde in der Aula der HTL Bulme am Dienstag ein Bewerbungsverfahren abgehalten. Rund 2000 Schüler konnten sich eine Meinung bilden.
Schulsprecher Christoph Schwaighofer sieht es ganz pragmatisch: „Aus dem Unterricht wissen wir: Nur weil eine Formel auf der Tafel funktioniert, heißt das noch längst nicht, dass sie in der Praxis taugt.“ Unter dieser Prämisse wurden am Dienstag die Spitzenkandidaten der Grazer Gemeinderatswahl samt ihren politischen Ansagen einem Praxistest unterzogen. Im Bürgermeister-Hearing vor etwa 2000 Schülern (live und via Stream) wurde ausgelotet, welche Ansätze im Alltag der Jugendlichen standhalten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.