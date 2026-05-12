Pensionist gewinnt Prozess um Hasskommentar

Jeder mit Facebook-Profil ist auch Medieninhaber

Der politisch umtriebige und im Austeilen versierte Mediziner fühlte sich davon angegriffen und klagte. Aber nicht nur die Verfasserin des Kommentars wegen der Unterstellung eines Alkoholproblems, sondern auch Erich Reder. Dieser solle ihm eine Entschädigung zahlen, da er gegen die gebotene Sorgfaltspflicht verstoßen hätte und den Kommentar nicht sofort von seinem Facebook-Beitrag gelöscht habe. Denn: wer einen Social-Media-Account hat, ist vor dem Gesetz Medieninhaber und damit für die „inhaltliche Gestaltung“ verantwortlich. Das gilt auch für Private.