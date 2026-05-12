Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verstappen mittendrin

Gibt’s spektakulären Fahrertausch in der Formel 1?

Formel 1
12.05.2026 17:01
Max Verstappen soll ein großes Thema bei McLaren sein.
Max Verstappen soll ein großes Thema bei McLaren sein.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bahnt sich etwa ein spektakulärer Fahrertausch in der Motorsport-Königsklasse an? Wie der britische Formel-1-Journalist Joe Saward berichtet, hat McLaren ein Auge auf Superstar Max Verstappen geworfen. Im Gegenzug könnte Oscar Piastri schon bald für Red Bull an den Start gehen.

0 Kommentare

Das wäre eine absolute Transfer-Sensation! Geht Max Verstappen vielleicht schon bald für McLaren auf Punktejagd? Es heißt, es bestehe bereits Kontakt zwischen dem Rennstall und dem vierfachen Weltmeister.

Oscar Piastri (li.) und Max Verstappen
Oscar Piastri (li.) und Max Verstappen(Bild: AFP/APA/Saeed KHAN)

Als Verstappen-Nachfolger wird wiederum Oscar Piastri, der aktuell bei McLaren unter Vertrag steht, ins Spiel gebracht. Laut „Autosport“ soll Piastri-Manager Mark Webber immer wieder Zukunftsoptionen prüfen – und eben auch schon bei Red Bull angeklopft haben.

Lesen Sie auch:
Anpassungen nötig
Nach Verstappen-Kritik: Regeländerung in Formel 1
08.05.2026
Nach heftiger Kritik
F1-Wirbel: Sperre für Max Verstappen gefordert
06.05.2026
Kontrahent stinksauer
„Wie ein Geschoss!“ Wirbel um Verstappen-Manöver
04.05.2026

Enttäuschender Saisonstart
Aktuell nur Spekulationen – doch die Gerüchteküche brodelt gewaltig. Fest steht: Für beide Fahrer verlief der Saisonstart nicht wirklich nach Wunsch. Nach vier Grands Prix liegt Oscar Piastri mit 43 Punkten nur auf Rang sechs.

Verstappen hat als Siebenter sogar nur 26 Zähler auf dem Konto. Zu wenig für die hohen Ansprüche der beiden Piloten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
12.05.2026 17:01
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Max Verstappen
Formel 1McLaren
Formel 1Red Bull
Motorsport
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
106.703 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
103.737 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Adabei Österreich
Nadja Bernhard: „Bin sehr viel für meine Mama da“
89.306 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mama Hermengild und Tochter Nadja im Garten ihres Hauses in der Südsteiermark nahe Leibnitz.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1560 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Kolumnen
Das Rendezvous der SPÖ mit der Wirklichkeit
887 mal kommentiert
Als Demonstranten seine Rede störten, gab Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lautstark Paroli.
Wirtschaft
Soziale Staffelung bei Pensionen mit großen Folgen
762 mal kommentiert
Das Niveau gleicht sich immer mehr an, wenn Bezieher kleiner Pensionen immer ein größeres Plus ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf