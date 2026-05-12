Gibt’s spektakulären Fahrertausch in der Formel 1?

Bahnt sich etwa ein spektakulärer Fahrertausch in der Motorsport-Königsklasse an? Wie der britische Formel-1-Journalist Joe Saward berichtet, hat McLaren ein Auge auf Superstar Max Verstappen geworfen. Im Gegenzug könnte Oscar Piastri schon bald für Red Bull an den Start gehen.
Das wäre eine absolute Transfer-Sensation! Geht Max Verstappen vielleicht schon bald für McLaren auf Punktejagd? Es heißt, es bestehe bereits Kontakt zwischen dem Rennstall und dem vierfachen Weltmeister.
Als Verstappen-Nachfolger wird wiederum Oscar Piastri, der aktuell bei McLaren unter Vertrag steht, ins Spiel gebracht. Laut „Autosport“ soll Piastri-Manager Mark Webber immer wieder Zukunftsoptionen prüfen – und eben auch schon bei Red Bull angeklopft haben.
Enttäuschender Saisonstart
Aktuell nur Spekulationen – doch die Gerüchteküche brodelt gewaltig. Fest steht: Für beide Fahrer verlief der Saisonstart nicht wirklich nach Wunsch. Nach vier Grands Prix liegt Oscar Piastri mit 43 Punkten nur auf Rang sechs.
Verstappen hat als Siebenter sogar nur 26 Zähler auf dem Konto. Zu wenig für die hohen Ansprüche der beiden Piloten.
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