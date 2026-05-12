Flug-Alarm: Wien verliert, Bratislava boomt

Im krone.tv-Interview mit Andreas Gruber, Österreich-Chef von Ryanair, warnt dieser vor deutlichen Verschiebungen im Flugverkehr: Während Wien im April rund zehn Prozent seiner Passagiere verliert, verzeichnet der nahe Flughafen Bratislava ein Verkehrswachstum von 170 Prozent. Als Grund nennt Gruber hohe Standortkosten und gestiegene Gebühren: „Wien ist nicht mehr wettbewerbsfähig.“ Ohne rasche politische Maßnahmen drohe weitere Abwanderung ins Ausland. Mehr dazu im Video oben!
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