„Persönlich“: Kanadierin macht Schmuck aus Sperma

„Meinen Kindern ist mein Job egal“

Während einige Leute im Internet von dem Unternehmen schockiert sind, sagt Amanda, dass ihre Kinder das nicht stören würde, wie „The Sun“ schreibt. Ihre jüngsten Kinder, acht und zehn Jahre alt, verstehen nicht ganz, was sie tut. Amandas 15-jähriger Sohn hingegen kennt sich mittlerweile bestens mit dem Geschäft aus und ist sogar bereit, ihr beim Aufbau der Marke im Internet zu helfen.