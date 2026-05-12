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10.000 Dollar im Monat

„Persönlich“: Kanadierin macht Schmuck aus Sperma

Ausland
12.05.2026 17:05
Die Kanadierin Amanda Booth stellt Schmuck aus Körperflüssigkeiten her.
Die Kanadierin Amanda Booth stellt Schmuck aus Körperflüssigkeiten her.(Bild: Krone KREATIV/trinketsbyamandabooth.com/stock adobe)
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Von krone.at

Amanda Booth stellt seit 2021 Schmuck her, den sie online verkauft. Bekannt wurde die Kanadierin durch ihre „personalisierten Stücke“. Dabei schreckt sie vor keiner Anfrage zurück. Auf Social Media ging die 36-Jährige viral, als sie begann, Schmuckstücke aus Sperma und Muttermilch anzufertigen.

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Amanda erzählt auf Instagram, sie sage „zu allem Ja“, wenn es um Anfragen für Schmuck geht. Mittlerweile verarbeitet sie die Asche Verstorbener, Haare, Muttermilch und sogar das Sperma ihrer Kundinnen und Kunden.

„Es begann als Scherz“
Das spezielle Angebot, Körperflüssigkeiten in Schmuckstücke einzubauen, entstand aus einem Scherz im Internet. „Ich habe einen Scherz-Post auf Facebook gemacht, in dem ich es angeboten habe. Ich habe erwartet, dass alle lachen, aber stattdessen haben die Leute ernsthaft danach gefragt.“

Schmuck brachte Künstlerin Tausende Dollar
Schon vor den Sperma-Ringen und -Ketten stellte Booth Schmuckstücke aus Muttermilch her. Als ihre Anfragen immer spezieller wurden, gingen ihre Videos auf Social Media viral. Zwischendurch verdiente sie rund 60.000 Dollar (etwa 51.000 Euro) pro Monat. Im Durchschnitt macht die Frau rund 10.000 Dollar im Monat mit ihrem Unternehmen.

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Emotionale Hintergrundgeschichten
In einem Video auf Instagram erzählte die Frau, dass hinter den Bestellungen der Kunden und Kundinnen oft emotionale Geschichten stecken. „Ich hatte eine Klientin, die eingefrorenes Sperma verwendete, das von ihrem verstorbenen Partner zurückgelassen worden war – es war das Einzige, was ihr von ihm geblieben war.“

„Meinen Kindern ist mein Job egal“
Während einige Leute im Internet von dem Unternehmen schockiert sind, sagt Amanda, dass ihre Kinder das nicht stören würde, wie „The Sun“ schreibt. Ihre jüngsten Kinder, acht und zehn Jahre alt, verstehen nicht ganz, was sie tut. Amandas 15-jähriger Sohn hingegen kennt sich mittlerweile bestens mit dem Geschäft aus und ist sogar bereit, ihr beim Aufbau der Marke im Internet zu helfen.

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