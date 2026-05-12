Labor aus Tirol macht Reise zur Raumstation ISS

Rückkehr für Ende Juni geplant

„Das Mini-Labor in der Schwerelosigkeit erlaubt uns, Krankheitsprozesse unter Bedingungen zu beobachten, die jenen im menschlichen Körper sehr ähnlich sind“, klärt Bonn auf, wieso man für die Experimente extra ins All fliegen muss, „auf der ISS können Wirkstoffe deutlich realistischer getestet werden als auf der Erde“.