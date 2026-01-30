Warum Frauen unbedingt zur Herz-Reha sollten

Seit 2019 wird die psychokardiologische Rehabilitation bereits im Reha-Zentrum Felbring der Pensionsversicherung (PV) angeboten, seit Mai 2025 ist sie auch im PV Reha-Zentrum Bad Tatzmannsdorf möglich.

Studien zeigen den Erfolg

Die PV führte (in Kooperation mit dem Reha-Zentrum Felbring) in den Jahren 2021–2023 eine quantitative Ergebnisevaluation der Pilotphase der psychokardiologischen Rehabilitation durch. Es zeigte sich, dass die Patienten und Patientinnen sowohl ihre Herzangst als auch ihre generelle psychische Belastung im Verlauf der zweigeteilten Rehabilitation statistisch deutlich reduzieren konnten. Gleichzeitig steigerte sich ihre psychische gesundheitsbezogene Lebensqualität.