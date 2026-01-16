Bluthochdruck bringt Frauenherzen in Lebensgefahr

Frauen, geht zur Vorsorgeuntersuchung!

Um früh eingreifen zu können, ist es allerdings nötig, dass Frauen, vor allem ab der Menopause, genauer auf ihren Körper achten und diesen regelmäßig auf Risikofaktoren kontrollieren lassen! Leider „vergessen“ viele oft auf sich selbst und die eigenen Bedürfnisse.

„Aber das Wissen um das in uns liegende Risiko ist entscheidend“, macht die engagierte Ärztin klar. „Nützen Sie die Gesundenuntersuchungen, versuchen Sie, ein ‚gesundes Leben‘ zu leben – und fangen Sie früh damit an! Am besten noch lange bevor die natürlichen Schutzmaßnahmen durch unsere weiblichen Hormone, von denen wir Frauen viele Jahre profitieren, ihre Wirkung verlieren!“