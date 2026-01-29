Wie sinnvoll ist eine Saftkur? Wir hungern für Sie

Die ersten Neujahresvorsätze sind bereits gebrochen, Sporteinheiten wurden ebenso wie gesunde Nahrung auf ein Minimum reduziert. Grund genug, sich noch einmal einen Ruck zu geben, dem Körper etwas Gutes zu tun. Krone+ testete, wie sich eine Saftkur auswirkt und was ein neutraler Experte davon hält.