Wie sinnvoll ist eine Saftkur? Wir hungern für Sie

Ernährung & Wohlfühlgewicht
29.01.2026 17:26
„Krone“-Redakteur verzichtete drei Tage auf Essen. Die gute Laune hielt sich dabei in Grenzen.
„Krone“-Redakteur verzichtete drei Tage auf Essen. Die gute Laune hielt sich dabei in Grenzen.(Bild: Krone kreativ)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Die ersten Neujahresvorsätze sind bereits gebrochen, Sporteinheiten wurden ebenso wie gesunde Nahrung auf ein Minimum reduziert. Grund genug, sich noch einmal einen Ruck zu geben, dem Körper etwas Gutes zu tun. Krone+ testete, wie sich eine Saftkur auswirkt und was ein neutraler Experte davon hält.

Das neue Jahr zog ins Land und mein Social-Media-Logarithmus hatte einen klaren Plan: 2026 soll gesünder als das Vorjahr werden. Ständig wurden mir Fitnesstipps, Angebote von Trainingstempeln und Empfehlungen für Saftkuren in den Feed gespielt. Da Sport zur täglichen Routine gehört, weckten die Saftkuren meine Aufmerksamkeit. Zeit, Neues auszuprobieren.

