Gratis Luxus-Flüge: EU-Spitzenbeamter fliegt raus

Flog und verhandelte mit Katar

Bereits Anfang März 2023 war bekannt geworden, dass Hololei mehrfach in der Business Class mit Qatar Airways gereist war, während seine Abteilung gleichzeitig ein Flugabkommen mit Katar verhandelte. Ende März 2023 bat Hololei um Versetzung und wurde zur Generaldirektion Internationale Partnerschaften abgeordnet. Die Kommission betonte, dass es sich bei dem Verstoß um eine dienstrechtliche Angelegenheit handelte, nicht um eine Straftat.