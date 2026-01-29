Gratis Luxus-Flüge: EU-Spitzenbeamter fliegt raus

Ein Spitzenbeamter der EU-Kommission muss nach einem dienstrechtlichen Verstoß seinen Posten räumen. Henrik Hololei, Leiter der Generaldirektion Verkehr und Mobilität, wird die Kommission Mitte Februar verlassen. Grund: Kostenlose Business-Class-Flüge mit Qatar Airways, die während laufender Verhandlungen seiner Generaldirektion mit dem Golfstaat übernommen wurden.
Die Vizepräsidentin der Kommission, Henna Virkkunen, bestätigte, dass in einem Disziplinarverfahren festgestellt wurde, Hololei habe gegen geltende Vorschriften verstoßen.
Das Kollegium der EU-Kommissare habe daraufhin beschlossen, seinen Arbeitsvertrag zu beenden. Neben den Flügen waren laut Kommissionskreisen auch Hotelkosten von Dritten übernommen worden.
Flog und verhandelte mit Katar
Bereits Anfang März 2023 war bekannt geworden, dass Hololei mehrfach in der Business Class mit Qatar Airways gereist war, während seine Abteilung gleichzeitig ein Flugabkommen mit Katar verhandelte. Ende März 2023 bat Hololei um Versetzung und wurde zur Generaldirektion Internationale Partnerschaften abgeordnet. Die Kommission betonte, dass es sich bei dem Verstoß um eine dienstrechtliche Angelegenheit handelte, nicht um eine Straftat.
Katar steht zudem im Zentrum des sogenannten „Katargate“-Skandals, bei dem es um mutmaßliche Einflussnahme auf politische Entscheidungen durch die Regierungen von Katar und Marokko geht. Gegen mehrere Beteiligte wurde bereits Anklage erhoben.
