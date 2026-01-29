Vorteilswelt
Korruptionsskandal

Gratis Luxus-Flüge: EU-Spitzenbeamter fliegt raus

Außenpolitik
29.01.2026 18:17
Ein EU-Spitzenbeamter ließ sich ausgerechnet von dem Land auf Flüge einladen, mit dem seine ...
Ein EU-Spitzenbeamter ließ sich ausgerechnet von dem Land auf Flüge einladen, mit dem seine Abteilung gerade auch verhandelte.(Bild: Song_about_summer | stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Spitzenbeamter der EU-Kommission muss nach einem dienstrechtlichen Verstoß seinen Posten räumen. Henrik Hololei, Leiter der Generaldirektion Verkehr und Mobilität, wird die Kommission Mitte Februar verlassen. Grund: Kostenlose Business-Class-Flüge mit Qatar Airways, die während laufender Verhandlungen seiner Generaldirektion mit dem Golfstaat übernommen wurden.

0 Kommentare

Die Vizepräsidentin der Kommission, Henna Virkkunen, bestätigte, dass in einem Disziplinarverfahren festgestellt wurde, Hololei habe gegen geltende Vorschriften verstoßen.

Das Kollegium der EU-Kommissare habe daraufhin beschlossen, seinen Arbeitsvertrag zu beenden. Neben den Flügen waren laut Kommissionskreisen auch Hotelkosten von Dritten übernommen worden.

Flog und verhandelte mit Katar
Bereits Anfang März 2023 war bekannt geworden, dass Hololei mehrfach in der Business Class mit Qatar Airways gereist war, während seine Abteilung gleichzeitig ein Flugabkommen mit Katar verhandelte. Ende März 2023 bat Hololei um Versetzung und wurde zur Generaldirektion Internationale Partnerschaften abgeordnet. Die Kommission betonte, dass es sich bei dem Verstoß um eine dienstrechtliche Angelegenheit handelte, nicht um eine Straftat.

Lesen Sie auch:
Mit Mogherinis Rückzug braucht das College of Europe eine neue Führung.
Korruptionsvorwürfe
Ex-EU-Außenbeauftragte Mogherini tritt zurück
04.12.2025
Krone Plus Logo
Gemieden und geächtet
Das Gesicht von „Katar-Gate“ ist zurück - und nun?
24.11.2023

Katar steht zudem im Zentrum des sogenannten „Katargate“-Skandals, bei dem es um mutmaßliche Einflussnahme auf politische Entscheidungen durch die Regierungen von Katar und Marokko geht. Gegen mehrere Beteiligte wurde bereits Anklage erhoben.

