Sozialplan für 500 KTM-Beschäftigte ist in Arbeit

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2025 ist trotz eines Umsatzrückgangs von 46 Prozent auf rund eine Milliarde Euro mit 590 Millionen Euro sogar klar positiv. Grund dafür ist der sogenannte Sanierungsgewinn aus dem Insolvenzverfahren. Ein solcher Gewinn entsteht dann, wenn Schulden im Zuge einer Sanierung erlassen werden. Bei KTM waren das 70 Prozent der angemeldeten Gläubigerforderungen – am Ende entstanden so 1,2 Milliarden Euro Sanierungsgewinn.