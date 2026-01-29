Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Stimmung angespannt“

Sozialplan für 500 KTM-Beschäftigte ist in Arbeit

Oberösterreich
29.01.2026 18:30
210.000 Motorräder setzte KTM 2025 ab, der Lagerbestand reduzierte sich um 100.000 Stück.
210.000 Motorräder setzte KTM 2025 ab, der Lagerbestand reduzierte sich um 100.000 Stück.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Bajaj Mobility, die Muttergesellschaft des Innviertler Motorradherstellers KTM, konnte seinen Schuldenberg im gerade abgelaufenen Jahr halbieren, steht aber immer noch mit 800 Millionen Euro in der Kreide. Indes wird aktuell ein Sozialplan verhandelt, denn bis Mitte des Jahres sollen 500 Stellen gestrichen werden.

0 Kommentare

Über dieses Minus werden sich die Verantwortlichen ausnahmsweise freuen: Bajaj Mobility – die Muttergesellschaft des Innviertler Motorradherstellers KTM – hat ihre Nettoverschuldung laut vorläufigen Zahlen von 2025 halbiert. Allerdings stehen, wie berichtet, immer noch knapp 800 Millionen Euro Schulden zu Buche.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2025 ist trotz eines Umsatzrückgangs von 46 Prozent auf rund eine Milliarde Euro mit 590 Millionen Euro sogar klar positiv. Grund dafür ist der sogenannte Sanierungsgewinn aus dem Insolvenzverfahren. Ein solcher Gewinn entsteht dann, wenn Schulden im Zuge einer Sanierung erlassen werden. Bei KTM waren das 70 Prozent der angemeldeten Gläubigerforderungen – am Ende entstanden so 1,2 Milliarden Euro Sanierungsgewinn.

Der Umsatz der KTM-Mutter sank auf eine Milliarde Euro.
Der Umsatz der KTM-Mutter sank auf eine Milliarde Euro.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

„Unsicherheit bei den Beschäftigten“
„Im Jahr 2026 steht die konsequente Fortführung des eingeschlagenen Sanierungskurses im Vordergrund“, sagt CEO Gottfried Neumeister. Ob damit auch ein weiterer Personalabbau nicht ausgeschlossen werden kann, wollte das Unternehmen nicht beantworten.

Bis Mitte des Jahres will KTM, wie berichtet, jedenfalls 500 Stellen abbauen, vor allem in Verwaltung und Management. „Wir leben in Zeiten, in denen es am Arbeitsmarkt und mit der Teuerung schwierig ist – das löst natürlich Unsicherheit bei den Beschäftigten aus“, sagt Wolfgang Gerstmayer, Chef der Gewerkschaft GPA Oberösterreich.

Zitat Icon

Die Stimmung ist natürlich sehr angespannt, weil jeder darauf wartet: Was passiert jetzt? 500 ist eine extreme Zahl.

Wolfgang Gerstmayer, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA OÖ

Bild: Markus Wenzel

Sozialplan soll bis Mitte Februar fertig sein
Der Arbeitsmarkt für Industriejobs sei im Innviertel „nach wie vor angespannt“, so Gerstmayer. Gesucht werde hingegen in Gesundheitsberufen oder der Elementarpädagogik. Deshalb will die Gewerkschaft von der Kündigung Betroffene hinsichtlich eines möglichen Jobwechsels beraten.

Lesen Sie auch:
Mattighofens Bürgermeister Daniel Lang
Jobabbau bei KTM:
„Das ist eine Katastrophe für die 500 Leute“
14.01.2026
Ex-Pierer Mobility
Umsatz im Vorjahr fast halbiert, dennoch Gewinn
29.01.2026

Zudem wird derzeit mit dem Unternehmen ein Sozialplan verhandelt: „Wir sind in konstruktiven Gesprächen, beide Seiten sind sich der schwierigen Situation bewusst, es ist gelebte Sozialpartnerschaft“, sagt Gerstmayer. Bis Mitte Februar sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein – erst dann erfahren die Beschäftigten bei KTM, wer von den Kündigungen betroffen ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.057 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.230 mal gelesen
Alexis Pinturault
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
122.945 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Oberösterreich
Schwer erkrankt
Altbischof (93) bereitet sich auf das Sterben vor
„Stimmung angespannt“
Sozialplan für 500 KTM-Beschäftigte ist in Arbeit
Lkw krachte in Haus
Bewohner: „Ich bin vorher noch auf Couch gelegen“
Beschwerde erfolglos
Hütten in Schutzzone müssen abgerissen werden
Maßnahmen aufgezeigt
OP-Stau zwingt Patienten in andere Spitäler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf