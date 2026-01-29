Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

TV-Köche scheiterten

Profi aus der Ferne will Traditions-Gasthof retten

Tirol
29.01.2026 19:00
Raju Bishwokarma erklärt, wie er beim beliebten Ausflugsziel anpacken will.
Raju Bishwokarma erklärt, wie er beim beliebten Ausflugsziel anpacken will.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Dunkle Wolken zogen im Herbst des Vorjahres über dem Gasthof Höttinger Schießstand an den Hängen oberhalb von Innsbruck auf. Das bewährte Pächter-Ehepaar hatte hingeschmissen. Nach wechselvoller 176-jähriger Geschichte drohte dem beliebten Ausflugsziel das Ende. Doch nun packt ein Gastronom mit weit entfernten Wurzeln an ...

0 Kommentare

Blauer Himmel  beim „Krone“-Besuch und ein sagenhafter Blick von der Terrasse auf Innsbruck, drinnen heimelige Gaststuben mit uralten Schießscheiben an den Wänden – willkommen im Gasthof Höttinger Schießstand! Eine Oase nahe der Stadt – und doch entrückt von deren Hektik.

Pächter kündigten, TV-Köche scheiterten
Im schlimmsten Szenario wäre man nun in verwaisten Räumen, denn Personalnot und Verpflichtungen in ihrem anderen Betrieb zermürbten das eingespielte Pächter-Ehepaar Marzari – die „Krone“ berichtete. Sogar der TV-Sender RTL mit seiner Sendung „Die Kochprofis – Einsatz am Herd“ war vor Jahren als Schützenhilfe vor Ort. Doch irgendwie stellte sich keine Beständigkeit ein.

In den gemütlichen Gaststuben hat nun Raju den Überblick.
In den gemütlichen Gaststuben hat nun Raju den Überblick.(Bild: Johanna Birbaumer)

Zuerst als Gast am Berg, jetzt als Wirt
„Ich war früher mit meiner Familie hier. Und als ich davon erfahren habe, dass das Lokal neu gepachtet werden könnte, wurde ich gleich hellhörig“, schmunzelt Raju Bishwokarma. Der gebürtige Nepalese sammelt seit 1993 Erfahrungen in der Tiroler Gastronomie. „Vom Tellerwäscher bis zum Geschäftsführer“ reiche die Palette bei seinen Stationen im Zillertal, Ischgl, Stubaital, Innsbruck, Telfs und in der Kelchsau.

Raju in der Küche – die Palette reicht von Tirol bis Nepal.
Raju in der Küche – die Palette reicht von Tirol bis Nepal.(Bild: Johanna Birbaumer)

Mit Lokal „Swaadinn“ sein Können bewiesen
Mit seinem Lokal „Swaadinn“ bei der SoWi in Innsbruck kann er auf ein Erfolgsmodell verweisen. „Dort steht das Mittagsgeschäft im Zentrum“, erklärt der 53-Jährige. Den Schießstand öffnet er wochentags ab 14 Uhr (Montag und Dienstag Ruhetag), am Wochenende ab 12 Uhr. Ein Jonglieren mit der Doppelbelastung, aber nicht zuletzt dank seiner Frau Sujata sei dies möglich. Auch sie packt im zweiten Betrieb mit an.

Vom Gröstl bis zu Nepal-Spezialitäten
Und so stehen beim Ausflugsziel in Hötting Tiroler Gröstl und Speckknödel am Speiseplan, aber auch eine Handvoll Gerichte aus seinem Heimatland Nepal, etwa die bekannten Teigtaschen. Wenn die Anfangszeit nun etwas ruhiger verlaufen sollte, kann das Raju nicht abschrecken. „Ich habe einen Fünf-Jahres-Vertrag und werde nicht aufgeben. Und wir können auch einmal mit etwas weniger zufrieden sein.“

Lesen Sie auch:
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
„Tut uns sehr leid“
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
30.09.2025

Lichtblicke sind größere Reservierungen mit Geburtstagen oder sogar Hochzeiten. „Bis zu 150 Gäste haben insgesamt Platz“, verweist der Nepalese auf die geräumigen Gaststuben und die Terrasse mit dem Panoramablick.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.057 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.230 mal gelesen
Alexis Pinturault
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
122.945 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf