Profi aus der Ferne will Traditions-Gasthof retten

Mit Lokal „Swaadinn“ sein Können bewiesen

Mit seinem Lokal „Swaadinn“ bei der SoWi in Innsbruck kann er auf ein Erfolgsmodell verweisen. „Dort steht das Mittagsgeschäft im Zentrum“, erklärt der 53-Jährige. Den Schießstand öffnet er wochentags ab 14 Uhr (Montag und Dienstag Ruhetag), am Wochenende ab 12 Uhr. Ein Jonglieren mit der Doppelbelastung, aber nicht zuletzt dank seiner Frau Sujata sei dies möglich. Auch sie packt im zweiten Betrieb mit an.