Profi aus der Ferne will Traditions-Gasthof retten

Dunkle Wolken zogen im Herbst des Vorjahres über dem Gasthof Höttinger Schießstand an den Hängen oberhalb von Innsbruck auf. Das bewährte Pächter-Ehepaar hatte hingeschmissen. Nach wechselvoller 176-jähriger Geschichte drohte dem beliebten Ausflugsziel das Ende. Doch nun packt ein Gastronom mit weit entfernten Wurzeln an ...
Blauer Himmel beim „Krone“-Besuch und ein sagenhafter Blick von der Terrasse auf Innsbruck, drinnen heimelige Gaststuben mit uralten Schießscheiben an den Wänden – willkommen im Gasthof Höttinger Schießstand! Eine Oase nahe der Stadt – und doch entrückt von deren Hektik.
Pächter kündigten, TV-Köche scheiterten
Im schlimmsten Szenario wäre man nun in verwaisten Räumen, denn Personalnot und Verpflichtungen in ihrem anderen Betrieb zermürbten das eingespielte Pächter-Ehepaar Marzari – die „Krone“ berichtete. Sogar der TV-Sender RTL mit seiner Sendung „Die Kochprofis – Einsatz am Herd“ war vor Jahren als Schützenhilfe vor Ort. Doch irgendwie stellte sich keine Beständigkeit ein.
Zuerst als Gast am Berg, jetzt als Wirt
„Ich war früher mit meiner Familie hier. Und als ich davon erfahren habe, dass das Lokal neu gepachtet werden könnte, wurde ich gleich hellhörig“, schmunzelt Raju Bishwokarma. Der gebürtige Nepalese sammelt seit 1993 Erfahrungen in der Tiroler Gastronomie. „Vom Tellerwäscher bis zum Geschäftsführer“ reiche die Palette bei seinen Stationen im Zillertal, Ischgl, Stubaital, Innsbruck, Telfs und in der Kelchsau.
Mit Lokal „Swaadinn“ sein Können bewiesen
Mit seinem Lokal „Swaadinn“ bei der SoWi in Innsbruck kann er auf ein Erfolgsmodell verweisen. „Dort steht das Mittagsgeschäft im Zentrum“, erklärt der 53-Jährige. Den Schießstand öffnet er wochentags ab 14 Uhr (Montag und Dienstag Ruhetag), am Wochenende ab 12 Uhr. Ein Jonglieren mit der Doppelbelastung, aber nicht zuletzt dank seiner Frau Sujata sei dies möglich. Auch sie packt im zweiten Betrieb mit an.
Vom Gröstl bis zu Nepal-Spezialitäten
Und so stehen beim Ausflugsziel in Hötting Tiroler Gröstl und Speckknödel am Speiseplan, aber auch eine Handvoll Gerichte aus seinem Heimatland Nepal, etwa die bekannten Teigtaschen. Wenn die Anfangszeit nun etwas ruhiger verlaufen sollte, kann das Raju nicht abschrecken. „Ich habe einen Fünf-Jahres-Vertrag und werde nicht aufgeben. Und wir können auch einmal mit etwas weniger zufrieden sein.“
Lichtblicke sind größere Reservierungen mit Geburtstagen oder sogar Hochzeiten. „Bis zu 150 Gäste haben insgesamt Platz“, verweist der Nepalese auf die geräumigen Gaststuben und die Terrasse mit dem Panoramablick.
