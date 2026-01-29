Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Umbau in Igls

Es geht ja doch: Eiskanal von Rodler bezwungen

Tirol: Sport-Nachrichten
29.01.2026 18:00
David Gleirscher bezwang den umgebauten Eiskanal in Igls als erster Rodler.
David Gleirscher bezwang den umgebauten Eiskanal in Igls als erster Rodler.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Jörg Mülleder
Von Jörg Mülleder

Olympiasieger David Gleirscher absolvierte am Mittwoch einen ersten erfolgreichen Test in Igls. Mit extra viel Eis in der Bahn kam der Rodler sicher ins Ziel. Die Planer wissen nun, wie umgebaut werden muss. Damit in Zukunft wieder Rodel-Rennen im traditionsreichen Eiskanal möglich sind.

0 Kommentare

Bei der Homologierung im November erwies sich der für 30 Millionen Euro umgebaute Igler Eiskanal für die Rodler als unfahrbar, knallten die Testpiloten bei den Kurven 13 und 14 in die Bande. Daher wurde der für Dezember geplante Weltcup abgesagt, es fanden keine Trainings in Igls statt – ein Desaster für das Rodel-Team.

Im November krachte Rodel-Star Jonas Müller noch in die Bande.
Im November krachte Rodel-Star Jonas Müller noch in die Bande.(Bild: Christof Birbaumer)

Mit viel mehr Eis
Am Mittwoch gab es nun einen neuen Anlauf. Und siehe da, die Bahn ist doch fahrbar. Allerdings nur mit viel mehr Eis: 40 Zentimeter dick in der Bahnsohle und geänderten Kurvenprofilen. Olympiasieger David Gleirscher war der Testpilot, tastete sich vom Jugend-Start heran, am Ende fuhr er von ganz oben ohne Bremsen. „Es ist gut gegangen, war sehr passabel“, sagte der 31-Jährige, „allerdings könnte bei höheren Geschwindigkeiten bei den Ausfahrten von Kurve 14 und 15 Probleme auftreten.“

Trotzdem Umbau
Bauliche Maßnahmen sind trotzdem nötig. Denn so viel Eis ist nicht immer möglich, etwa wenn der Föhn für höhere Temperaturen sorgt. Da muss mit Beton um- und zusätzliche Kühlung eingebaut werden. „Aber so wie es jetzt war, sollte es funktionieren“, meinte Gleirscher. Er war übrigens mit einem Skeleton-Piloten der Letzte, der in Igls in diesem Winter gefahren ist. Am Donnerstag wurde die Kühlung bereits abgeschaltet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.057 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.230 mal gelesen
Alexis Pinturault
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
122.945 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Tirol: Sport-Nachrichten
Nach Umbau in Igls
Es geht ja doch: Eiskanal von Rodler bezwungen
Euphorisches Posting
So freut sich Biathletin auf ihr Olympia-Debüt
2 Jahre nach Rücktritt
Geschwisterchen kommt: Ex-ÖSV-Ass im Familienglück
Nächster Rückschlag
Die Diagnose ist da: Streif-Opfer schwer verletzt
Shootingstar verrät
Vor Kitz-Triumph: „Koffer waren schon gepackt!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf