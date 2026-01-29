Es geht ja doch: Eiskanal von Rodler bezwungen

Mit viel mehr Eis

Am Mittwoch gab es nun einen neuen Anlauf. Und siehe da, die Bahn ist doch fahrbar. Allerdings nur mit viel mehr Eis: 40 Zentimeter dick in der Bahnsohle und geänderten Kurvenprofilen. Olympiasieger David Gleirscher war der Testpilot, tastete sich vom Jugend-Start heran, am Ende fuhr er von ganz oben ohne Bremsen. „Es ist gut gegangen, war sehr passabel“, sagte der 31-Jährige, „allerdings könnte bei höheren Geschwindigkeiten bei den Ausfahrten von Kurve 14 und 15 Probleme auftreten.“