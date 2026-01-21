Hinter Ihrem Hunger steckt selten ein leerer Magen

1. Augenhunger

Augenhunger entsteht durch visuelle Reize: Schaufenster, Vitrinen, Food-Fotografie, Werbebilder oder perfekt angerichtete Teller. Allein der Anblick von Essen kann Appetit auslösen, obwohl der Magen nicht leer ist. Der Körper reagiert dabei nicht auf Bedarf, sondern auf Attraktivität und Erwartung. Evolutionsbiologisch ist das nachvollziehbar – attraktive Nahrung versprach Überleben. In der heutigen Überfülle führt dieser Mechanismus jedoch häufig zu zusätzlichem Essen ohne Bedarf und schließlich zu Übergewicht.

Lösung: Visuelle Reize bewusst unterbrechen. Entscheidungen über Essen nicht im Vorübergehen treffen, sondern zeitlich verschieben und an geplante Mahlzeiten koppeln.