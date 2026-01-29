Prägte Ära: Grün-weiße Legende mit goldener Mähne

Millionen-Strafen und Sperren nach Skandal-Finale
Rapids Kult-Stürmer Christian Keglevits feiert heute seinen 65. Geburtstag. Die „Krone“ sprach mit „Kegerl“ über genutzte Chancen, verpasste Träume und ein Leben nach der Karriere.
„Die langen blonden Haare waren mein Markenzeichen – solange ich sie noch hatte. Durch meine immense Schnelligkeit flogen sie mir immer nach.“ Der Wirbelwind aus Weiden hinterließ aber nicht nur mit seiner goldenen Mähne bleibende Eindrücke. Christian Keglevits gewann mit Rapid Wien mehrere Titel und prägte mit Krankl, Panenka und Co. eine Ära, an die man sich in Hütteldorf bis heute gerne erinnert.
