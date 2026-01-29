Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Im „Krone“-Gespräch

Prägte Ära: Grün-weiße Legende mit goldener Mähne

Fußball National
29.01.2026 12:30
Christian Keglevits (li.) im Jubel mit seinem langjährigen Teamkollegen bei Rapid Wien Hans ...
Christian Keglevits (li.) im Jubel mit seinem langjährigen Teamkollegen bei Rapid Wien Hans Krankl(Bild: Privat)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rapids Kult-Stürmer Christian Keglevits feiert heute seinen 65. Geburtstag. Die „Krone“ sprach mit „Kegerl“ über genutzte Chancen, verpasste Träume und ein Leben nach der Karriere.

0 Kommentare

„Die langen blonden Haare waren mein Markenzeichen – solange ich sie noch hatte. Durch meine immense Schnelligkeit flogen sie mir immer nach.“ Der Wirbelwind aus Weiden hinterließ aber nicht nur mit seiner goldenen Mähne bleibende Eindrücke. Christian Keglevits gewann mit Rapid Wien mehrere Titel und prägte mit Krankl, Panenka und Co. eine Ära, an die man sich in Hütteldorf bis heute gerne erinnert.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.045 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
134.390 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.221 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
Im „Krone“-Gespräch
Prägte Ära: Grün-weiße Legende mit goldener Mähne
Ex-Lehrer packen aus
Als Alaba noch blond und ein cleverer Lauser war
„Krone“-Fußballerwahl
Hype um Kultverein: „Bei uns geht’s richtig rund!“
Krone Plus Logo
Heimische Cup-Helden
Die große Sehnsucht nach einem „Party-Platzsturm“
Krone Plus Logo
Talent muss warten
WAC sucht Abnehmer, Austria hat Camp-Sponsoren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf