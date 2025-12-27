Diese Schutzimpfungen sind für Erwachsene wichtig

Impfen – das klingt für viele nach Kindheit, Pflaster auf dem Arm und Tränen beim Kinderarzt. Doch der Impfpass ist kein Kinderbuch, er ist ein lebenslanger Begleiter. Ohne gewisse Impfungen können Infektionen das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall deutlich erhöhen. Keuchhusten war 2024 sechsmal häufiger als noch im Jahr davor. Unser Immunsystem vergisst nämlich – vor allem mit zunehmendem Alter. Warum gerade Erwachsene ihre Impfungen im Blick behalten sollten, darüber spricht Larissa Putz in „Krone Gesund“ mit Allgemeinmedizinerin Dominique Moy-Wagner.
Dominique Moy-Wagner ist Allgemein- und Familienmedizinerin sowie Arbeitsmedizinerin mit unter anderem dem Fokus auf Reisemedizin. Sie arbeitet in der „Tropenordination am Stadtpark“. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Präventionsmedizin: Sie setzt sich dafür ein, Impflücken zu schließen und mit gezielten, wissenschaftlich fundierten Impfungen vermeidbare Krankheiten zu verhindern. Als Universitätslektorin der Medizinischen Universität unterrichtete sie ärztliche Kommunikation und arbeitete im Rahmen ihrer ärztlichen Tätigkeit auch im Flüchtlingsdienst der Johanniter sowie des Arbeiter-Samariter-Bundes.
