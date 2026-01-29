Mädchen vergewaltigt: Lange Haft für 22-Jährigen

Rund eineinhalb Jahre sind seit jenem schrecklichen Abend vergangen, der das Leben einer damals erst 16-jährigen Welserin für immer veränderte. Am 6. April 2024 hatte das Mädchen im Bierzelt mit Freunden auf einem Volksfest in Wels (OÖ) gefeiert. Irgendwann ging sie vor das Zelt hinaus, um frische Luft zu schnappen. Doch dort lauerte ihr ein 22-Jähriger auf, der bereits im Zelt ein Auge auf sie geworfen hatte.