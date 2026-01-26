Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen

Alexis Pinturault zählt zu den prominentesten Namen im Ski-Zirkus. Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina (6. bis 22. Februar) muss der 34-jährige Franzose, immerhin dreifacher Weltmeister, jedoch zusehen.
Der Gesamtweltcup-Sieger von 2021 hatte sich vor einem Jahr im Super-G von Kitzbühel einen Bruch am inneren Schienbeinplateau im rechten Knie sowie eine Verletzung am Innenmeniskus zugezogen. In seiner neuerlichen Comeback-Saison ging er nur in seiner erfolgreichsten Disziplin, dem Riesentorlauf, an den Start. In all seinen sechs Rennen schaffte er es immer in die Punkteränge, über Platz elf in Beaver Creek kam er allerdings nicht hinaus.
Und das war zu wenig für ein Olympia-Ticket: Pinturault wurde vom Nationalen Olympischen Komitee nicht nominiert. Neben seinen Leistungen war auch die geringe Anzahl an Quotenplätzen für Frankreichs Skirennläufer schuld.
160-köpfiges Aufgebot
Freuen dürfen sich hingegen andere: Clement Noel, Paco Rassat, Maxence Muzaton, Leo Anguenot, Nils Allegre, Steven Amiez und Nils Alphand gehen bei den Ski-Alpin-Bewerben der Herren auf Medaillenjagd. Insgesamt umfasst die französische Delegation 160 Athletinnen und Athleten.
