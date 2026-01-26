Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen

Der Gesamtweltcup-Sieger von 2021 hatte sich vor einem Jahr im Super-G von Kitzbühel einen Bruch am inneren Schienbeinplateau im rechten Knie sowie eine Verletzung am Innenmeniskus zugezogen. In seiner neuerlichen Comeback-Saison ging er nur in seiner erfolgreichsten Disziplin, dem Riesentorlauf, an den Start. In all seinen sechs Rennen schaffte er es immer in die Punkteränge, über Platz elf in Beaver Creek kam er allerdings nicht hinaus.