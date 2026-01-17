Fitness-Experte: „Nicht nur sagen, sondern machen“

Unser Körper hat über 650 Muskeln – im Alltag nutzen wir meistens nur einen Bruchteil davon. Aber schon 10 Minuten Bewegung pro Tag senken messbar das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Grund genug, damit selbst der letzte Couch-Potato in die Gänge kommt. Dafür sorgt Philipp Jelinek mit „Philipp bewegt“ täglich auf krone.tv. Er ist zu Gast bei Larissa Putz in „Krone Gesund“ und klärt auf, warum Bewegung im Leben alles ist.
Starten Sie mit der „Krone“ in Ihr persönliches Gesundheitsjahr 2026!
Fünf „Krone“-Experten, darunter auch Philipp Jelinek, helfen Ihnen auf Ihrem Weg zum Wohlfühl-Leben. Melden Sie sich jetzt für den neuen Krone-GESUND-Newsletter an – mit vielen Tipps, Plänen, Inspiration und Expertenwissen, damit Sie Ihre Ziele wirklich erreichen. Machen Sie 2026 zu Ihrem Gesundheitsjahr. Gehen wir’s gemeinsam an!
