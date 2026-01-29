So viel Steuergeld kosten „Spaziergänger“ in Steyr

SPÖ-Nationalrätin Katrin Auer wollte vom Innenministerium Genaueres zu den Dauer-Demos in Steyr wissen – speziell zu einem „Sonntagsspaziergang“, bei dem ein Rechtsextremer auftrat. Dank der Beantwortung ist jetzt klar, wie viel die Kundgebungen den Steuerzahler kosten. Und die „Krone“ weiß auch, wie lange noch demonstriert wird.