Blut spenden: Wie es geht und warum es wichtig ist

03.01.2026 07:00
In Österreich werden täglich hunderte Blutkonserven benötigt – bei Operationen, Unfällen oder schweren Erkrankungen. Doch nur etwa drei bis vier Prozent der Bevölkerung spenden regelmäßig. Warum ist Blutspenden so wichtig? Wer darf überhaupt spenden? Welche Blutgruppen sind besonders gefragt? Und welche Herausforderungen gibt es aktuell? Simon Gänsdorfer klärt darüber in „Krone Gesund“ auf.

