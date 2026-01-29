Konstantin Wecker sagt Tournee wegen Erkrankung ab

Der Hintergrund sei jahrelanger Alkoholmissbrauch, gab der Deutsche zu. Im November hatte sein Büro dann 14 Konzerte abgesagt und auf die neurologische Erkrankung verwiesen. Nun folgte auch die Tournee-Absage. „Es tut mir unendlich leid – aber ich muss die Tournee, auf die ich mich sehr gefreut hatte, leider absagen. Ich hatte gehofft, zu genesen, aber meine Erkrankung ist leider fortgeschritten. Ich hätte euch so gerne meine Lieder gespielt und aus meinem Buch gelesen – aber es ist mir leider nicht möglich“, sagte der 78-Jährige.