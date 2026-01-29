Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Dummer Fehler“

ÖSV-Dame schenkt Abfahrtssieg in Zielkurve her

Vorarlberg
29.01.2026 18:25
(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Österreichs Damen verpassten am Donnerstag bei der ersten von zwei Europacup-Abfahrten in Orcieres (Fra) das Podest. Beste ÖSV-Läuferin war in einem Hundertstel-Krimi die Salzburgerin Lisa Grill, der als Fünfter nur elf Hundertstel zum Sieg fehlten. Direkt landete die Vorarlbergerin Leonie Zegg – die lange Zeit auf Siegkurs lag.

0 Kommentare

„Eigentlich habe ich bis zur Zielkurve alles super gemacht“, sagt Leonie Zegg. „Dann habe ich aber nicht auf meinen Plan vertraut.“ Heißt: „Ich habe anders als eigentlich geplant zulange zugewartet und dann den Schwungansatz verpasst.“ Resultat: nur die zwölfte Zeit im Schlussabschnitt. „Da habe ich eigentlich den Sieg hergeschenkt“, weiß die 21-jährige Lecherin, die bei der Europacup-Abfahrt in Orcieres (Fra) am Ende nur 0,21 Sekunden hinter Siegerin Fabiana Dorigo (D) Sechste wurde.

Lesen Sie auch:
Leonie Zegg steht vor dem nächsten Karrieresprung.
ÖSV-Abfahrerin gesteht
„Dann wäre ich nicht dort, wo ich heute stehe...“
28.01.2026
Erster Triumph
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
18.12.2025
Im zweiten Rennen
Ländle-Speedgirl holt in Gröden ersten Saisonsieg
02.12.2025

Zweitbeste Österreicherin hinter Grill
Besonders bitter, da die angehende Justizwachebeamtin sowohl beim Super-G am Montag als auch im Training am Dienstag im Schlussteil jeweils die absolut Schnellste war. „Das war ein dummer Fehler von mir“, gesteht die Head-Pilotin, die zwei Positionen vor ihrer Vorarlberger Markenkollegin Vanessa Nußbaumer landete und direkt hinter der Salzburgerin Lisa Grill zweitbeste Österreicherin wurde.

In Zauchensee hatte Leonie Zegg bei ihrem Weltcupdebüt gleich den ersten Punkt geholt.
In Zauchensee hatte Leonie Zegg bei ihrem Weltcupdebüt gleich den ersten Punkt geholt.(Bild: APA/EXPA)

Erinnerungen an St. Moritz
Doch viel Zeit zum Ärgern bleibt „Zeggi“ nicht, bereits am Freitag steigt die Revanche in Orcieres. „Auch in St. Moritz im Dezember hatte ich im ersten Rennen so einen Fehler und es am zweiten Tag besser gelöst“, erinnert sich Leonie. Damals war sie nach Rang 19 in der ersten Abfahrt im zweiten Rennen zu ihrem ersten Europacupsieg gerast. Ein großer Ansporn, zumal sie ganz genau weiß: „Dass ich hier herunter sehr schnell sein kann...“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 2°
Symbol Schneefall
Bludenz
1° / 4°
Symbol Schneeregen
Dornbirn
2° / 4°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
2° / 4°
Symbol leichter Regen
Mehr Vorarlberg
„Dummer Fehler“
ÖSV-Dame schenkt Abfahrtssieg in Zielkurve her
Ländle Finanzen
Streit um Heimfallsgelder: Klare Regeln gefordert
Unglück am Karren
Verfahren nach Seilbahn-Havarie eingestellt
Grausiger Fund
Mann hortete Föten und Waffen in seinem Keller
Wirtschaft
Firmengründungs-Rekord im Ländle
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine