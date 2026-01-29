ÖSV-Dame schenkt Abfahrtssieg in Zielkurve her

Erinnerungen an St. Moritz

Doch viel Zeit zum Ärgern bleibt „Zeggi“ nicht, bereits am Freitag steigt die Revanche in Orcieres. „Auch in St. Moritz im Dezember hatte ich im ersten Rennen so einen Fehler und es am zweiten Tag besser gelöst“, erinnert sich Leonie. Damals war sie nach Rang 19 in der ersten Abfahrt im zweiten Rennen zu ihrem ersten Europacupsieg gerast. Ein großer Ansporn, zumal sie ganz genau weiß: „Dass ich hier herunter sehr schnell sein kann...“