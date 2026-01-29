ÖSV-Dame schenkt Abfahrtssieg in Zielkurve her

Österreichs Damen verpassten am Donnerstag bei der ersten von zwei Europacup-Abfahrten in Orcieres (Fra) das Podest. Beste ÖSV-Läuferin war in einem Hundertstel-Krimi die Salzburgerin Lisa Grill, der als Fünfter nur elf Hundertstel zum Sieg fehlten. Direkt landete die Vorarlbergerin Leonie Zegg – die lange Zeit auf Siegkurs lag.
„Eigentlich habe ich bis zur Zielkurve alles super gemacht“, sagt Leonie Zegg. „Dann habe ich aber nicht auf meinen Plan vertraut.“ Heißt: „Ich habe anders als eigentlich geplant zulange zugewartet und dann den Schwungansatz verpasst.“ Resultat: nur die zwölfte Zeit im Schlussabschnitt. „Da habe ich eigentlich den Sieg hergeschenkt“, weiß die 21-jährige Lecherin, die bei der Europacup-Abfahrt in Orcieres (Fra) am Ende nur 0,21 Sekunden hinter Siegerin Fabiana Dorigo (D) Sechste wurde.
Zweitbeste Österreicherin hinter Grill
Besonders bitter, da die angehende Justizwachebeamtin sowohl beim Super-G am Montag als auch im Training am Dienstag im Schlussteil jeweils die absolut Schnellste war. „Das war ein dummer Fehler von mir“, gesteht die Head-Pilotin, die zwei Positionen vor ihrer Vorarlberger Markenkollegin Vanessa Nußbaumer landete und direkt hinter der Salzburgerin Lisa Grill zweitbeste Österreicherin wurde.
Erinnerungen an St. Moritz
Doch viel Zeit zum Ärgern bleibt „Zeggi“ nicht, bereits am Freitag steigt die Revanche in Orcieres. „Auch in St. Moritz im Dezember hatte ich im ersten Rennen so einen Fehler und es am zweiten Tag besser gelöst“, erinnert sich Leonie. Damals war sie nach Rang 19 in der ersten Abfahrt im zweiten Rennen zu ihrem ersten Europacupsieg gerast. Ein großer Ansporn, zumal sie ganz genau weiß: „Dass ich hier herunter sehr schnell sein kann...“
