Entschärfen Sie Kalorienfallen auf der Skihütte!

Warum der Körper im Winter schneller „zulegt“

Im Winter bewegt sich der Körper zwar draußen oft intensiver, gleichzeitig wird aber auch deutlich energiereicher gegessen. Fett- und zuckerreiche Speisen lassen den Blutzucker rasch ansteigen – mit anschließendem Abfall. Die Folge: Müdigkeit, erneuter Hunger und Lust auf Nachschlag oder Süßes.

Alkohol verstärkt diesen Effekt zusätzlich. Er liefert leere Kalorien, hemmt die Fettverbrennung und senkt gleichzeitig die Selbstkontrolle beim Essen. Besonders tückisch ist die Kombination aus Alkohol und warmen Mehlspeisen.