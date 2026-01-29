Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Kommt Transfer-Hammer?

Kristoffersen könnte bald für Österreich siegen!

Ski Alpin
29.01.2026 18:30
Historischer Jubel: Henrik Kristoffersen gewann zum fünften Mal den Slalom-Klassiker auf der ...
Historischer Jubel: Henrik Kristoffersen gewann zum fünften Mal den Slalom-Klassiker auf der Schladminger Planai.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Michael Gratzer
Porträt von Alexander Hofstetter
Von Michael Gratzer und Alexander Hofstetter

Das wäre ein echter Transfer-Hammer! Henrik Kristoffersen, der gleichermaßen umstrittene wie legendäre Ski-Star aus Norwegen, spielt laut „Krone“-Informationen mit dem Gedanken, in Zukunft für Österreich an den Start zu gehen. Die „Krone“ war bei seiner Siegesparty in Schladming live dabei.

0 Kommentare

Der Flirt zwischen Planai-Rekordsieger Henrik Kristoffersen und Österreich geht in die heiße Phase. Dass der seit über zehn Jahren in der Nähe von Salzburg wohnende Norweger den österreichischen Reisepass möchte, bekräftigte Henrik im Schladming-Trubel einmal mehr.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Ski Alpin
Krone Plus Logo
Kommt Transfer-Hammer?
Kristoffersen könnte bald für Österreich siegen!
„Dummer Fehler“
ÖSV-Dame schenkt Abfahrtssieg in Zielkurve her
Spezielle Aktion
Besser als Podium? Braathen begeistert von Fan
Kristoffersen verrät:
„Sie hat gesagt, du kannst morgen früh heimkommen“
Damen-Abfahrt
Olympia-Generalprobe in Crans-Montana verkürzt!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine