Trump: Putin stoppt Kiew-Angriffe für eine Woche

Wohl härtester Kriegswinter für Ukraine

Beobachter warnen vor dem härtesten Kriegswinter für die Ukraine. Es herrscht russischer Kälte-Terror, und es ist kaum vorstellbar, wie die Bevölkerung der ukrainischen Hauptstadt den eisigen Temperaturen und den Angriffen Nacht für Nacht trotzt. Als Reaktion auf die anhaltenden russischen Angriffe auf die Strom- und Wärmeinfrastruktur stockte Deutschland seine Winterhilfe für die Ukraine um weitere 15 Millionen Euro auf insgesamt 85 Millionen Euro auf.