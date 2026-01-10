Was bedeutet für Sie genussvolles Essen? Schokolade, Chips, ein guter Wein? Hört sich gut an, aber nicht unbedingt gesund und nach dem Glücksgefühl kommt dann vielleicht auch schon das schlechte Gewissen. Ernährung und Wohlfühlgewicht: Schluss mit Verzicht, Stress und Kalorienkrampf – das ist Thema der neuen „Krone Gesund“-Folge. Zu Gast ist Ernährungsberaterin und Abnehmcoach Ursula Vybiral.

Starten Sie mit der „Krone“ in Ihr persönliches Gesundheitsjahr 2026!

Fünf „Krone“-Experten, darunter auch Ursula Vybiral, helfen Ihnen auf Ihrem Weg zum Wohlfühl-Leben. Melden Sie sich jetzt für den neuen Krone-GESUND-Newsletter an - mit vielen Tipps, Plänen, Inspiration und Expertenwissen, damit Sie Ihre Ziele wirklich erreichen. Machen Sie 2026 zu Ihrem Gesundheitsjahr. Gehen wir’s gemeinsam an!