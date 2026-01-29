Bewohner: „Ich bin vorher noch auf Couch gelegen“

Ein Autotransporter rammte frühmorgens das Haus einer oberösterreichischen Familie. Glücklicherweise war zum Unfallzeitpunkt niemand daheim, denn der schwere Lastwagen fuhr quasi direkt durchs Wohnzimmer im ersten Stock des Hauses. Die "Krone" hat mit dem Betroffenen über sein Glück im Unglück gesprochen.
Dramatische Szenen am Donnerstag gegen 7.30 Uhr in Weng im Innkreis. Ein mit sieben nagelneuen Autos beladener Transporter war im Ortsgebiet von der Straße abgekommen und frontal in ein Hauseck gekracht. Dort, wo eine Stunde zuvor noch der Bewohner auf der Couch lag, klafft nun ein großes Loch.
Haus jetzt unbewohnbar
„Wir sind zum Glück alle nicht daheim gewesen. Dabei hab ich heute frei. Ich hab gestern Fußball geschaut und bin auf der Couch eingeschlafen“, gruselt es Hausbewohner Alexander Werni, wenn er daran denkt, was alles hätte passieren können. Folgen hat der schwere Unfall für die Familie dennoch: Das Haus, in dem sie im ersten Stock wohnt, ist nämlich nicht mehr bewohnbar.
Ein Stunde vorher bin ich noch auf der Couch gelegen. Ich habe heute frei, nicht auszudenken, wenn ich noch dort gelegen wäre.
Bewohner Alexander Werni hatte viel Glück.
Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger
Ersatzquartier aufgetrieben
„Es konnte aber sehr schnell ein Ersatzquartier gefunden werden. Statiker und eine Baufirma werden jetzt schauen, wie es weitergeht“, sagt Bürgermeister Gerhard Wiesner, der sofort zum Unglücksort gefahren war.
Ursache noch unklar
Unklar ist derzeit noch, was den schweren Unfall ausgelöst hatte. Zum Zeitpunkt des Geschehens war die Straße schneebedeckt, aber auch ein technischer Defekt lässt sich derzeit nicht ausschließen. Die Ermittlungen laufen.
Fahrer eingeklemmt
Schwer verletzt wurde der Lenker des Autotransporters. Der 45-jährige Weißrusse aus Litauen wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. „Es war nicht einfach, weil das Gebäude einsturzgefährdet war. Wir mussten zuerst das Haus sichern und dann eine Crash-Bergung machen“, schildert Einsatzleiter Anton Hargassner von der Freiwilligen Feuerwehr Weng.
