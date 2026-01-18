Wie man Kampf gegen die Zuckergier gewinnen kann

LIVE: Gregoritsch-Klub verspielt 2:0-Führung
Deutsche-Liga-Ticker
Ein Leben ohne Süßes ist für viele kaum vorstellbar. Doch Zucker gilt als eines der großen Alltagsprobleme unserer Gesellschaft. Die „Krone“-Gesundheitsaktion beleuchtet die Folgen von zu viel Zucker und zeigt einfache Wege, den Konsum ohne Heißhunger zu senken.
Ein Teelöffel hier, ein Schlückchen dort und schon ist mehr Zucker im Spiel, als man denkt. Denn Süße steckt nicht nur im Dessert, sondern auch versteckt in Getränken und Fertigprodukten. Mit ernsten Folgen: Rund 800.000 Menschen in Österreich leben mit Diabetes, 300.000 bis 400.000 gelten als prädiabetisch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.