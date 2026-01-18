Wie man Kampf gegen die Zuckergier gewinnen kann

Ein Teelöffel hier, ein Schlückchen dort und schon ist mehr Zucker im Spiel, als man denkt. Denn Süße steckt nicht nur im Dessert, sondern auch versteckt in Getränken und Fertigprodukten. Mit ernsten Folgen: Rund 800.000 Menschen in Österreich leben mit Diabetes, 300.000 bis 400.000 gelten als prädiabetisch.