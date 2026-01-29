Dunkle Wolken über der steirischen Wirtschaft

ÖVP will sieben Handlungsfelder bearbeiten

Die aktuelle Hiobsbotschaft von AVL wurde just zwei Tage vor dem Wirtschaftsforum der steirischen ÖVP am Donnerstag publik – das verleiht der Veranstaltung des schwarzen Landtagsklubs zwar durchaus aktuelle Brisanz, auf die man aber wohl lieber verzichtet hätte. „Der Standort Steiermark steht unter Druck“, sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom bei ihrer Rede in der Grazer Helmut-List-Halle. Die ÖVP will 2026 den politischen Schwerpunkt auf die Wirtschaft legen.