Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich

Die Tragödie ereignete sich am Montag in der Kleinstadt Bonham im Norden von Texas, nur 30 Meter vom Haus der Familie entfernt. Zunächst brach der jüngste Bub bei dem Versuch, Schlittschuh zu laufen, ein. Seine beiden älteren Brüder wollten ihm zu Hilfe eilen und brachen ebenfalls ein, hieß es in einem Bericht von CBS News.