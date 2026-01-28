Vor den Augen der Mama
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
Ein schrecklicher Unfall hat sich während des winterlichen Extremwetters im US-Bundesstaat Texas ereignet. Drei 6, 8 und 9 Jahre alte Brüder, die bei einem zugefrorenen Teich spielten, brachen durch das dünne Eis und kamen im eiskalten Wasser ums Leben. Die Mutter versuchte noch vergeblich, das Leben ihrer Söhne zu retten.
Die Tragödie ereignete sich am Montag in der Kleinstadt Bonham im Norden von Texas, nur 30 Meter vom Haus der Familie entfernt. Zunächst brach der jüngste Bub bei dem Versuch, Schlittschuh zu laufen, ein. Seine beiden älteren Brüder wollten ihm zu Hilfe eilen und brachen ebenfalls ein, hieß es in einem Bericht von CBS News.
Mutter musste selbst gerettet werden
Eine Schwester der Buben rannte daraufhin zur Mutter und schlug Alarm. Beim Versuch, die Kinder zu retten, geriet sie im kalten Wasser selbst in lebensgefährliche Schwierigkeiten und wurde ihrerseits von Nachbarn, die Hilfeschreie hörten, im letzten Moment mit einem Seil aus dem kalten Wasser gezogen.
„Ich versuchte, meine Söhne zu retten, ich musste mitansehen, wie sie kämpften und ertranken“, schilderte die Frau die schrecklichen Momente. Sie habe die Buben immer wieder aus dem Wasser geholt und auf die dünne Eisschicht gelegt. Diese sei aber immer wieder eingebrochen.
Der Sheriff von Bonham teilte mit, dass die beiden älteren Buben zunächst ebenfalls von den Nachbarn geborgen werden konnten, danach aber in einem Krankenhaus verstarben. Der jüngste Bub ging im Wasser unter, seine Leiche konnte erst nach umfangreicher Suche gefunden werden.
Mindestens 20 Tote während Wintersturm
Das Unglück ereignete sich während des Wintersturms, der zuletzt den Süden, Mittleren Westen und auch die Ostküste der Vereinigten Staaten heimsuchte. Für fast 90 Millionen Menschen des Landes galten Wetterwarnungen, mehr als 20 Menschen kamen ums Leben.
