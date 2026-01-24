Die besten Strategien, um in Balance zu bleiben

In einer Welt, die immer schneller wird, immer fordernder, geraten wir leicht unter Druck – im Beruf, im Alltag, durch Erwartungen, durch Stress. Doch wie schaffen wir es, dabei nicht aus der Balance zu kippen? Wie bleiben wir mental stark, wenn vieles gleichzeitig auf uns einprasselt? Darüber spricht Psychologin Karin Flenreiss-Frankl in „Krone Gesund“.
Starten Sie mit der „Krone“ in Ihr persönliches Gesundheitsjahr 2026!
Fünf „Krone“-Experten, darunter auch Karin Flenreiss-Frankl, helfen Ihnen auf Ihrem Weg zum Wohlfühl-Leben. Melden Sie sich jetzt für den neuen Krone-GESUND-Newsletter an – mit vielen Tipps, Plänen, Inspiration und Expertenwissen, damit Sie Ihre Ziele wirklich erreichen. Machen Sie 2026 zu Ihrem Gesundheitsjahr. Gehen wir’s gemeinsam an!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.