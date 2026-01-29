Brisantes Urteil: Geld zurück bei FIFA-Videospiel?

„Ex“ fährt nach Prozess mit ihrem Stalker heim
Absurder Telefonterror
Zigtausende Euro geben Online-Fußballspieler für Spieler-Packs aus, bei denen sie zuvor allerdings nicht wissen, wen sie dabei erwischen. Nach einem ersten Prozess in Kärnten stuften weitere Richter diese Praxis als „Glücksspiel“ ein – jetzt liegt auch die Rechtssprechung des Obersten Gerichtshofes dazu vor.
Drei Jahre ist es her, dass das Bezirksgericht Hermagor zum Schauplatz für die große Videospiel-Welt wurde: Ein junger Gitschtaler hatte sich mit Electronic Arts und Sony angelegt und forderte das Geld für den Kauf sogenannter Lootboxen im FIFA-Game zurück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.