Brisantes Urteil: Geld zurück bei FIFA-Videospiel?

Zigtausende Euro geben Online-Fußballspieler für Spieler-Packs aus, bei denen sie zuvor allerdings nicht wissen, wen sie dabei erwischen. Nach einem ersten Prozess in Kärnten stuften weitere Richter diese Praxis als „Glücksspiel“ ein – jetzt liegt auch die Rechtssprechung des Obersten Gerichtshofes dazu vor.