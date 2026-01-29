Deutsche Skispringerin nackt am Playboy-Cover

Auf das Cover schaffte es allerdings die zweifache Olympia-Teilnehmerin und Doppel-Weltmeisterin im Skispringen Juliane Seyfarth mit ihren Bildern von 2021. Für die 35-jährige Deutsche sind es nach 2018 und 2022 heuer die dritten Olympischen Spiele, aber noch immer wird sie auf das „Playboy“-Shooting angesprochen.