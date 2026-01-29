Vorteilswelt
Deutsche Skispringerin nackt am Playboy-Cover

Ski Nordisch
29.01.2026 18:10
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Pünktlich vor dem Start der Winterspiele in Mailand und Cortina bringt der „Playboy“ ein Olympia-Extra mit 30 Athletinnen heraus. Auf das Cover schaffte es die deutsche Skispringerin Juliane Seyfarth. Aber auch Österreichs Skeleton-Star Janine Flock ist wieder dabei ...

Unter dem Titel „Die 30 schönsten Olympia-Stars“ zeigt das Männer-Magazin in einem 100 Seiten starken Sonderheft, wie sexy Sportstars ohne Rennanzug sein können. „Olympiasiegerinnen, Weltmeisterinnen, Sportikonen – alle 30 sind absolute Ausnahme-Athletinnen“, heißt es in der Ankündigung des am 29. Januar erschienenen Hefts.

Anders als bei vorigen Olympia-Ausgaben griff das Magazin diesmal in seinem Special auf bereits vergangene Aufnahmen der 30 Frauen zurück – so auch auf jene von unserem heißen Skeleton-Eisen Janine Flock, oder auf die Fotos der früheren Biathletin und Langläuferin Miriam Neureuther aus dem Jahr 2014.

Auf das Cover schaffte es allerdings die zweifache Olympia-Teilnehmerin und Doppel-Weltmeisterin im Skispringen Juliane Seyfarth mit ihren Bildern von 2021. Für die 35-jährige Deutsche sind es nach 2018 und 2022 heuer die dritten Olympischen Spiele, aber noch immer wird sie auf das „Playboy“-Shooting angesprochen.

Lesen Sie auch:
„Bereue es nicht“
Playboy-Shooting verleiht Janine Flock Flügel
10.02.2022

„Die Leute haben die Bilder geliebt“
Seyfarth:  „Die Leute haben die Bilder geliebt und gefeiert und mochten besonders die Kreativität. Ich bekomme tatsächlich bis heute noch sehr viel Fanpost und werde auch nach fünf Jahren immer noch oft darauf angesprochen.“

