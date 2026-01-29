„Für Trauer gibt es keine zeitliche Begrenzung“

FPÖ nannte Babler „linke Zecke“ und muss zahlen
5000 Euro Strafe
Wenn Trauer kein Ende kennt und warum das in Ordnung ist: ein Gespräch mit Astrid Panger, Referatsleiterin für Trauerpastoral und Leiterin der Plattform „Verwaiste Eltern“, über Verlust und Trauerbegleitung.
Täglich berichten wir über tragische Schicksalsschläge. Eine Schlagzeile jagt die nächste und was hinter ergreifenden Unfällen zurückbleibt, sind trauernde Familienmitglieder und Freunde, die plötzlich mit einem Alltag kämpfen, der nach außen kaum sichtbar ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.