„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“

Für die Abfahrer ist es Kitzbühel, für die Riesentorläufer Adelboden. Und für die Slalomfahrer ist das wichtigste Rennen jenes in Schladming“, stellt Henrik Kristoffersen im Gespräch mit der „Krone“ klar. „Natürlich hat Kitzbühel eine deutlich längere Tradition – aber für mich ist der Slalom auf der Planai trotzdem größer!“