„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“

Crans-Montana: Schon vor 13 Monaten Feuer in Bar
Kerzen als Auslöser
Henrik Kristoffersen geht auf der Planai auf Rekordjagd. Mit der „Krone“ sprach das norwegische Ski-Ass über das prestigeträchtige Nightrace, die Bestmarke, die kommenden Olympischen Spiele und wann er seine lange und erfolgreiche Karriere beenden wird.
Für die Abfahrer ist es Kitzbühel, für die Riesentorläufer Adelboden. Und für die Slalomfahrer ist das wichtigste Rennen jenes in Schladming“, stellt Henrik Kristoffersen im Gespräch mit der „Krone“ klar. „Natürlich hat Kitzbühel eine deutlich längere Tradition – aber für mich ist der Slalom auf der Planai trotzdem größer!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.