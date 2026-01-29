KAC-Ass Herburger feierte ausgiebig den 600er

Doppelten Grund zum Feiern hatte KAC-Stürmer Raphael Herburger! Der 37-Jährige durfte sich in seinem 600. Bundesligaspiel in Österreich über einen 5:2-Sieg über Budapest freuen. „Nach dem Umfaller gegen Salzburg waren die drei Punkte enorm wichtig für uns“, sagt Herburger, der mit den Rotjacken ja die Tabelle der ICE-Liga anführt.