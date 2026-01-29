KAC-Ass Herburger feierte ausgiebig den 600er

„Ex“ fährt nach Prozess mit ihrem Stalker heim
Tolles Jubiläum für KAC-Stürmer Raphael Herburger! Der 37-Jährige spulte beim 5:2-Sieg über Bupapest sein 600. Bundesligamatch in Österreich ab. Trotzdem ist der Erfolgshunger immer noch voll da. Am Freitag ist Leader KAC spielfrei, am Sonntag im letzten Match vor der Teampause empfangen die Rotjacken den Siebenten Linz.
Doppelten Grund zum Feiern hatte KAC-Stürmer Raphael Herburger! Der 37-Jährige durfte sich in seinem 600. Bundesligaspiel in Österreich über einen 5:2-Sieg über Budapest freuen. „Nach dem Umfaller gegen Salzburg waren die drei Punkte enorm wichtig für uns“, sagt Herburger, der mit den Rotjacken ja die Tabelle der ICE-Liga anführt.
