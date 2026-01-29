„Ex“ fährt nach Prozess mit ihrem Stalker heim

Als sie ihm mitteilte, ihm den Schlüssel wegnehmen zu wollen, soll der 38-Jährige gedroht haben, die Wohnung anzuzünden. „Stimmt nicht“, sagt er auf der Anklagebank. „Weil dann hätte ich meine eigenen Sachen ja auch angezündet. So blöd bin ich nicht.“ Nun wird über die Wohnsituation diskutiert. Der Vertrag läuft auf die Frau. Er zahlt keine Miete. Folglich wird er laut Staatsanwalt geduldet. „Aber ich putze. Und zahle oft die Einkäufe.“ Die 58-Jährige wiederum gibt an: „Er wollte einfach nicht ausziehen. Ich habe mir nicht zu helfen gewusst.“