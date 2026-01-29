Jüdische Siedler bedrohen zunehmend auch Christen

„Gefährliche Verschlechterung der Lage“

Die beiden Vorfälle spiegelten „die rasante und gefährliche Verschlechterung der Lage im Westjordanland wider“, so der katholische Geistliche. Für Ain Arik sei es „der erste physische Angriff dieser Art gegen Menschen innerhalb der Grenzen unserer Gemeinde“. Die Präsenz israelischer Siedler in dem muslimisch-christlichen Dorf habe zuletzt stark zugenommen. Unter anderem begannen Siedler demnach, eine Straße über das Land des Dorfes zu bauen, um eine bestehende Siedlung mit einem neuen Siedlungsaußenposten zu verbinden.