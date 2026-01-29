Österreich droht hohe EU-Förderung zu verlieren

Bestimmte sehr energieintensive Industrien wie Zement-, Stahl- oder Glaserzeugung können auf absehbare Zeit bei der Produktion Kohlendioxid (CO2) nicht ganz vermeiden. Daher gilt die Ausfilterung und dann Speicherung des Treibhausgases („CCS“ für Carbon Capture and Storage) als gute Möglichkeit, klimafreundlich zu werden. Das Abgas wird dabei eingefangen und über Pipelines in sichere Lagerstätten, beispielsweise unter dem Meeresboden der Nordsee oder in aufgelassene Öl- bzw. Gasspeicher, gepresst.